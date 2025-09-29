Поиск

Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, денонсированы также и протоколы № 1 и № 2 к ней, подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года.

В РоссииСовет Федерации денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пытокЧитать подробнее

Как говорится в пояснительной записке к закону о денонсации, вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от России (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания РФ с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма.

Обращения по вопросу обеспечения представительства России в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, отмечается в записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - говорится в документе.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, денонсация Россией конвенции "связана в первую очередь с тем, что РФ вышла из соответствующих европейских институтов".

"У нас с вами не осталось там представителей. Мы не можем фактически никак взаимодействовать полноценно с этими институтами. И в связи с этим мы ставим на повестку денонсацию этой конвенции, но остаемся участниками всех других международных конвенций, которые, в частности, направлены на то, чтобы предупредить использование пыток, бесчеловечное обращение и унижающее достоинство людей обращение", - сказал Клишас на прошлой неделе на заседании комитета.

В свою очередь представитель Минюста сообщил, что существует, например, механизм индивидуальных жалоб россиян в ряд комитетов ООН, в том числе по борьбе с пытками.

Владимир Путин Андрей Клишас Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В Кремле дадут оценку выборам в Молдавии, услышав позиции политических сил страны

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });