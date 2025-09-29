Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что под российский контроль перешел населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике.

"29 сентября 2025 года на краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Запад" освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

17 сентября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что завершается операция по взятию под контроль Кировска.

24 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения проводят зачистку Кировска от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. В тот день Минобороны РФ проинформировало, что всего для обороны Кировска ВСУ сосредоточили три бригады.

"Кировск окружен лесистыми участками, возвышенностями, что позволяло ВСУ маскировать позиции и затрудняло действия наступающим нашим войскам. Кроме того, противник оборудовал оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - заявило Минобороны РФ 24 сентября.