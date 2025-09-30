В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении работ по восстановлению электро- и водоснабжения, которые были нарушены в результате обстрела областного центра 28 сентября.

"Все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - заявил глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

По данным губернатора, во всех школах, детских садах, больницах и поликлиниках, а также в торговых и промышленных предприятиях электроснабжение также работает в штатном режиме.

Сейчас не работают восемь устройств системы оповещения в Яковлевском округе, Белгородском районе, Шебекино и Белгороде. Их должны починить в течение дня.

28 сентября Белгород подвергся обстрелу ВСУ. Удар пришелся по инфраструктуре, в результате чего начались значительные перебои в энергоснабжении региона.