Поиск

В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении работ по восстановлению электро- и водоснабжения, которые были нарушены в результате обстрела областного центра 28 сентября.

"Все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - заявил глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

По данным губернатора, во всех школах, детских садах, больницах и поликлиниках, а также в торговых и промышленных предприятиях электроснабжение также работает в штатном режиме.

Сейчас не работают восемь устройств системы оповещения в Яковлевском округе, Белгородском районе, Шебекино и Белгороде. Их должны починить в течение дня.

28 сентября Белгород подвергся обстрелу ВСУ. Удар пришелся по инфраструктуре, в результате чего начались значительные перебои в энергоснабжении региона.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

На Земле началась самая сильная магнитная буря за три месяца

На Земле началась самая сильная магнитная буря за три месяца

Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Военная операция на Украине

За ночь силы ПВО нейтрализовали 81 украинский БПЛА в пяти регионах РФ

Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Мантуров поручил проработать меры допподдержки экспорта сельхоз- и спецтехники

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });