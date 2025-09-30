Поиск

В Белгородской области умер раненный накануне мужчина

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, раненного в понедельник в результате удара дрона по машине в Валуйском районе.

"В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжелые ранения мужчина и женщина. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался", - написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадавшая женщина остается в тяжелом состоянии в районной больнице.

Вячеслав Гладков Валуйский район Белгородская область
