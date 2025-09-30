Арестован бывший и.о. замгубернатора Кубани Власов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

"Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова. Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Власову инкриминируют ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 (соучастие в мошенничестве) УК РФ.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу краевой администрации сообщалось, что Власов освобожден от должности в связи с уходом в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач в составе казачьей бригады "Кубань". Он занимал пост заместителя главы региона с 2020 года.

Кроме того, в силовых структурах Краснодарского края "Интерфаксу" сообщали об обысках в кабинете Власова.

Позже в правоохранительных органах региона агентству заявили о задержании Власова по подозрению в хищении гуманитарной помощи для СВО.