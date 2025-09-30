Поиск

Арестован бывший и.о. замгубернатора Кубани Власов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

"Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова. Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Власову инкриминируют ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 (соучастие в мошенничестве) УК РФ.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу краевой администрации сообщалось, что Власов освобожден от должности в связи с уходом в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач в составе казачьей бригады "Кубань". Он занимал пост заместителя главы региона с 2020 года.

Кроме того, в силовых структурах Краснодарского края "Интерфаксу" сообщали об обысках в кабинете Власова.

Позже в правоохранительных органах региона агентству заявили о задержании Власова по подозрению в хищении гуманитарной помощи для СВО.

Александр Власов Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы

ЦБ хочет ввести в обращение обновленную банкноту в 500 руб. во II полугодии 2026 г.

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержан по подозрению во взяточничестве

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });