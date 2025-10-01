Поиск

В Белгородской области в результате ударов дронов по машине два человека ранены

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дронов ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина - осколочное ранение правой руки. Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", - написал он.

Дальше раненые будут лечиться в Белгороде.

Ранее в этот день Гладков сообщил о еще одной атаке дрона на автомобиль - в поселке Задорожный Краснояружского района. Там мужчина получил ушибленную рану мягких тканей лица. Автомобиль сгорел.

