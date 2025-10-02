Поиск

Международные консультации по Афганистану пройдут в Москве 7 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Москве 7 октября состоится очередное заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя МИД, консультации пройдут на уровне специальных представителей, старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В качестве гостя приглашена делегация Белоруссии.

В миреВласти Афганистана опровергли введение в стране запрета на интернетЧитать подробнее

"Заседание откроет министр иностранных дел России. Оно пройдет в закрытом режиме. Приоритетное внимание будет уделено проблематике содействия афганскому национальному примирению и расширения практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. Также планируется по итогам принятие совместного заявления", - сказала Захарова.

Афганская сторона, сообщила представитель МИД РФ, будет представлена министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки, который "на полях" мероприятия проведет отдельную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - пояснила Захарова.

МИД РФ Афганистан Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });