Россия в целом готова поддержать предложение Трампа по Газе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия в целом готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по Газе, но считает, что, возможно, управление там можно было бы передать палестинской администрации.

"Что касается предложения президента Трампа по Газе, вы знаете, наверное, это будет неожиданным для вас, но в целом Россия его готова поддержать. Если, конечно, мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия всегда, отметил он, выступала за создание двух государств - Израиля и Палестинского государства, в этом залог окончательного решения палестино-израильского конфликта.

Путин еще не ознакомился внимательно с соответствующими предложениями, но знает, что предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время сектором Газа, во главе которого будет стоять бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

"Он не известен как миротворец такой большой, но я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее... Он человек со своими взглядами, он опытный политик, и в целом, конечно, если в мирное русло будет направлена его деятельность и его опыт и знания, то он может сыграть какую-то положительную роль", - сказал Путин.

Но возникает, отметил он, сразу несколько вопросов - как долго будет работать эта международная администрация, как и кому потом будет передана власть.

"Насколько я понимаю, в этом плане изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины", - сказал президент.

При этом он допустил, что нынешней администрации Палестины сложно будет решать вопросы, связанные с безопасностью. "Но, насколько я представляю, в изложении моих коллег, с которыми я сегодня разговаривал на эту тему, предусматривается возможность и передачи контроля над сектором Газа в том числе и местной милиции для обеспечения безопасности. Но разве это плохо? На мой взгляд, это хорошо", - сказал Путин, но вновь повторил, что важно понять, как долго в секторе Газа будет управлять международная администрация и сроки передачи гражданской власти и вопросов безопасности.