Поиск

Россия в целом готова поддержать предложение Трампа по Газе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия в целом готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по Газе, но считает, что, возможно, управление там можно было бы передать палестинской администрации.

В РоссииКремль считает важным отношение палестинцев и ХАМАС к плану ТрампаЧитать подробнее

"Что касается предложения президента Трампа по Газе, вы знаете, наверное, это будет неожиданным для вас, но в целом Россия его готова поддержать. Если, конечно, мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия всегда, отметил он, выступала за создание двух государств - Израиля и Палестинского государства, в этом залог окончательного решения палестино-израильского конфликта.

Путин еще не ознакомился внимательно с соответствующими предложениями, но знает, что предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время сектором Газа, во главе которого будет стоять бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

"Он не известен как миротворец такой большой, но я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее... Он человек со своими взглядами, он опытный политик, и в целом, конечно, если в мирное русло будет направлена его деятельность и его опыт и знания, то он может сыграть какую-то положительную роль", - сказал Путин.

Но возникает, отметил он, сразу несколько вопросов - как долго будет работать эта международная администрация, как и кому потом будет передана власть.

"Насколько я понимаю, в этом плане изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины", - сказал президент.

При этом он допустил, что нынешней администрации Палестины сложно будет решать вопросы, связанные с безопасностью. "Но, насколько я представляю, в изложении моих коллег, с которыми я сегодня разговаривал на эту тему, предусматривается возможность и передачи контроля над сектором Газа в том числе и местной милиции для обеспечения безопасности. Но разве это плохо? На мой взгляд, это хорошо", - сказал Путин, но вновь повторил, что важно понять, как долго в секторе Газа будет управлять международная администрация и сроки передачи гражданской власти и вопросов безопасности.

Владимир Путин США Газа ХАМАС Дональд Трамп Тони Блэр Палестинское государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

Президент отметил уверенное наступление российской армии по всей линии боевого соприкосновения

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Путин предупредил об ответе России на милитаризацию Европы

Путин предупредил об ответе России на милитаризацию Европы

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });