Кремль считает важным отношение палестинцев и ХАМАС к плану Трампа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает важным понять, как к плану президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа относится Палестина, в том числе, движение ХАМАС. Он сказал это на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Самый главный вопрос - как к этому относится сама Палестина. Это совершенно точно нужно понять. И страны региона, весь исламский мир, и сама Палестина, в том числе имею в виду, конечно и ХАМАС", - сказал президент.

"К ХАМАС по-разному относятся. У нас свое отношение есть. У нас есть контакты с ХАМАС. Для нас важно, чтобы и ХАМАС это поддержал, и палестинская администрация это поддержала", - отметил он.

"В целом, если это произойдет, это будет очень серьезным шагом вперед по урегулированию конфликта. Но на наш взгляд кардинально (вопрос) может быть решен только при создании Палестинского государства. Важно, конечно, и отношение к этому Израиля", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что важны не столько публичные заявления руководства Израиля, а то как "по сути оно будет к этому относиться". "Будет ли (Израиль) выполнять все, что предложено президентом США", - сказал президент.

"Если все позитивные вещи, которые я сказал, будут происходить, то прорыв может быть весьма положительным", - подчеркнул Путин.