Президент спрогнозировал поставки урана из России в США на $1,2 млрд в 2025 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия остается стабильным поставщиком ядерного топлива на американский рынок, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в 2024 году поставки в денежном выражении составили чуть меньше $800 млн, в 2025 году ожидается рост примерно до $1,2 млрд. Прогноз исходя из имеющихся заявок на 2026 год - свыше $800 млн.

Президент отметил, что Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок с долей примерно 25%.

"Американцы покупают наш уран, потому что выгодно. И правильно делают. Мы готовы продолжать эти поставки стабильно и надежно", - сказал Путин.

США ранее ввели ограничения на приобретение российского урана (до 2027 года включительно), а с 2028 года предполагается запрет на импорт российской урановой продукции.

Москва в ответ ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Речь шла о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. При этом введенные ограничения предусматривают исключение: поставки возможны по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Производство урана компаниями "Росатома" в 2024 г. выросло на 1%, до 2738 т. Все обязательства по действующим контрактам в 2024 году исполнены в полном объеме - урановая продукция поставлена 26 заказчикам из 13 стран, отмечал в отчете за 2024 год "Атомэнергопром" (входит в "Росатом").