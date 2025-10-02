Кремль не верит в возможность отказа Индии от российской нефти

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Индия не пойдет на отказ от покупки российских энергоресурсов, кроме того, это невыгодно самим США. Он сказал это на заседании международного клуба "Валдай".

Он заметил, что многие оценивают ущерб, который понесет Индия в случае отказа от российских энергоносителей, и, по разным оценкам, он составит $9-10 млрд. А если не откажется, то ущерб от введения Соединенными Штатами пошлин на индийские товары будет таким же.

"Так а зачем тогда отказываться? Если нести еще и огромные внутриполитические издержки. Потому что, конечно, народ такой страны, как Индия, внимательным образом, поверьте мне, будет следить за принимаемыми политическим руководством решениями. И никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было. Ну и потом, я знаю премьер-министра Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди - ИФ), он сам никогда не пойдет ни на какие шаги подобного рода", - сказал Путин.

Он также заметил, что пошлины в отношении покупателей российских энергоносителей приведут к дефициту товаров в США, росту цен на них и последующую инфляцию, то есть торможению экономики самих США.

Комментируя влияние угроз США ввести пошлины для стран, покупающих российские энергоресурсы (с 2022 года основными покупателями российской нефти стали Индия и Китай - ИФ), на сами США, Путин привел в пример Китай. В отношении Китая США не исполнили угрозу, в отличие от Индии - в конце августа на индийские товары действует дополнительная 25-процентная пошлина США за покупку российской нефти, что увеличило общую пошлину до 50%.

Путин отметил, что даже в США сомневаются в правильности политики введения пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы.

"В чем проблема? Она безусловно есть. Допустим, будут введены какие-то повышенные тарифы на товары тех стран, с которыми Россия торгует энергоносителями, нефтью, газом и так далее. (..) Это приведет к тому, что товаров, ну скажем, китайских товаров, станет меньше, и тогда вырастут цены на эти товары на рынке США. Или эти китайские товары будут поступать через третьи, четвертые страны, и тогда тоже вырастут цены, потому что возникнет дефицит, но и логистика будет дороже", - сказал глава российского государства.

"А если это произойдет, цены будут подниматься, тогда ФРС вынужден будет держать высокую ставку или поднимать ставку, чтобы сдержать инфляцию, и тогда это приведет к торможению экономики самих США. Здесь нет никакой политики, это чисто такой экономический расчет. И у нас многие наши специалисты считают, что вот так и будет", - подчеркнул Путин.