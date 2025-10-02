Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией нефтеналивного танкера в нейтральных водах. Он сказал это на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ну, это пиратство. Да, этот случай мне известен, танкер захвачен в нейтральных водах без всякого основания, и там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое, ничего там этого нет, не было, и быть не может", - сказал Путин.

Танкер, заметил он, шел под флагом третьей страны, экипаж был международный. "Я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место", - сказал президент.

Он задался вопросом, так ли это важно для Франции. "Важно. Знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжелой ситуации для правящей во Франции верхушки, потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции, от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики", - считает Путин.

Парижу, заметил он, хочется перенести напряжение на внешний контур и спровоцировать другие страны, в частности, Россию, на какие-то активные действия, а затем сказать французам: "Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе". "В этом весь смысл", - сказал президент.

На замечание ведущего, что он польстил президенту Франции, Путин сказал: "Я с удовольствием это делаю. У нас с ним, на самом деле, такие рабочие отношения, добрые. Но то, что сейчас происходит - это то, что я вас сказал. Я в этом нисколько не сомневаюсь, я его хорошо знаю".

Глава государства отметил рост риска столкновений на воде.

"Что касается захвата судов каких-то, ну, что хорошего - это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Это не значит, что завтра развернется война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьезно увеличится", - сказал он.

По его мнению, на примере Франции, такое нагнетание обстановки, увеличение уровня эскалации, прежде всего связано с попыткой западных стран отвлечь внимание своих граждан от нарастающих внутренних проблем.

"Я говорил, что ждут ответа с нашей стороны. Это сразу меняет вектор политического внимания. Караул, на нас нападают. Кто? Страшная Россия. Все должны встать в единый строй и объединиться вокруг политического колосса. Вот основная цель. И граждане этих стран должны знать, что цель в этом, их хотят обмануть, объегорить, оттащить таким способом от протестных акций, в том числе на улицах, и одновременно подавить их гражданскую активность. А самим удержаться у власти", - сказал Путин.

"Граждане этих стран должны понимать, что это рискованная игра, их толкают на путь эскалации и возможных крупных вооруженных конфликтов. Я бы этого не делал", - заключил Путин.

1 октября стало известно, что во Франции прокуратура начала расследование в отношении нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, перевозившего, как утверждали французские СМИ, российскую нефть и относящегося к так называемому "теневому танкерному флоту". По информации телеканала BFMTV, "244-метровое судно уже несколько дней стоит на месте у берегов Сен-Назера (департамент Атлантическая Луара). Прокуратура Бреста начала расследование по факту "непредставления доказательств национальной принадлежности/флага судна" и "отказа от выполнения требований". На судно высадились французские силовики и задержали его.

"Экипаж допустил очень серьезные ошибки, что оправдывает судебное разбирательство", - прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают, чью нефть перевозил задержанный танкер.