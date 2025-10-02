Путин сообщил о сотрудничестве с Индией в производстве вооружений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия и Индия вместе производят современные перспективные виды вооружений, заявил президент Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В сфере безопасности у нас очень доверительные отношения. Мы занимаемся совместным производством некоторых очень современных перспективных видов вооружений", - сказал он.

"Это лишний раз подчеркивает то доверие, которое сложилось между нашими странами", - отметил президент.