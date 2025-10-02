Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Потребление первичных энергоресурсов в мире растет, и попытки вытеснить российскую нефть с мирового рынка мгновенно отправили бы цену на уровень выше $100 за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба, комментируя предложения задерживать танкеры с российской нефтью.

Он подчеркнул, что это не в интересах экономики, в том числе Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть.

"Наши оппоненты, назовем их так аккуратно, всегда призывают к соблюдению международного права. Мы со своей стороны призываем их к соблюдению международного права. В международном праве нет ничего, что говорило бы о том, что можно разбойничать, пиратствовать и захватывать чужие корабли без всякого на то основания. И это может привести к тяжелым последствиям", - сказал Путин, выразив мнение, что если "многополярный мир будет бороться за интересы каждого и найдет инструменты согласования позиций", то "до этого не дойдет".

В то же время он выразил уверенность, что "что бы ни происходило, мировая энергетика будет работать и работает устойчиво". "Потому что мировая экономика растет, потребности в первичных энергоносителях, это касается и урана, и нефти, газа и угля, будут увеличиваться, значит (..) международные рынки так или иначе будут потреблять эти энергоносители", - заметил глава российского государства.

Он напомнил, что крупнейшим производителем нефти в мире являются США, затем идет Саудовская Аравия и на третьем месте - Россия.

"Но невозможно представить, что выпадение объемов российской нефти сохранит нормальную ситуацию в мировой энергетике и экономике. Такого не произойдет. Потому что, если даже в дурном сне представить, что можно вывести за скобки российского производителя и российских трейдеров, которые обеспечивают значительную часть (предложения нефти - ИФ) на мировом рынке, цены взлетят сразу до небес, за $100 за баррель всё улетит мгновенно", - заявил он, задавшись вопросом, является ли это в интересах "экономик стран, которые плохо себя чувствуют, в том числе экономик европейских стран".

"Но что бы ни случилось, эти потребности мирового рынка всё равно будут удовлетворяться", - уверен Путин.

Он выразил надежду, что общественные организации, политики и граждане стран, "где руководство пытается нагнетать обстановку, в том числе создавая проблемы для мировой экономики, международной логистики и энергетики, сделают все, чтобы не позволить своим вождям довести дело до какого-то коллапса и серьезных международных осложнений".