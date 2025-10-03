Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ продлило запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2026 года.

Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

"Запретить по 31 декабря 2026 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в тексте документа.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу РФ об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. Позже Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025 году.

Кроме того, согласно приказу Минсельхоза РФ, до конца следующего года продлевается запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, также запрещено применение определенных орудий лова.

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

Вместе с тем в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года будет действовать запрет на вылов щуки.