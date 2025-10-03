Количество регионов со сдачей ОГЭ только по двум предметам хотят увеличить

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Три региона - республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область хотели бы принять участие в эксперименте по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"На первом этапе были отобраны сильные регионы - это Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область. (...) Принято решение, и мы выйдем с такой законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении до шести регионов", - сказал министр в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область.