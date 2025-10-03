В России впервые аттестованы эксперты по классификации отелей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росаккредитация впервые аттестовала экспертов по классификации объектов размещения по новым правилам, они смогут присуждать звезды отелям и санаториям, сообщает пресс-служба ведомства.

"Первая группа экспертов по классификации была аттестована по новым правилам по итогам первого заседания аттестационной комиссии Росаккредитации. К участию в квалификационном экзамене были допущены эксперты по классификации от аккредитованной организации Роскачества и ООО "СК Отель Менеджмент". Кандидаты успешно выполнили тестовое задание на знание законодательства в сфере туризма и были допущены к устному собеседованию по вопросам заявленных областей аттестации", - говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года в России действует новая система классификации, которая охватывает все типы объектов размещения - отели, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги.

Классификация объектов размещения - это двухэтапная процедура. Первый этап обязателен для всех средств размещения - это самооценка, результатом которой становится включение средства размещения в созданный Росаккредитацией реестр средств размещения. Без прохождения этого этапа средство размещения работать не может. Второй этап классификации происходит по желанию гостиниц и санаториев. Они могут обратиться в аккредитованную организацию и пройти оценку на соответствие дополнительным показателям качества - звездам. Кемпинги и базы отдыха звезд не получают. Сертификат по итогам прохождения второго этапа действует три года.