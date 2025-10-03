МАК заявил о гибели обоих пилотов потерпевшего крушение Ан-2 в Красноярском крае

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экипаж Ан-2 авиакомпании "Бонус", совершившего жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края, погиб, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета в пятницу.

"По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о гибели одного человека.

МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия, которая уже приступила к работе.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" с двумя членами экипажа на борту в пятницу упал в лесу и полностью разрушился в Ермаковском районе Красноярского края после выполнения авиационных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц). На место происшествия выехали следователи и сотрудники МЧС.

"Интерфакс" направил официальный запрос в авиакомпанию "Борус" с просьбой прокомментировать инцидент.

ООО "АК "Борус" зарегистрировано в Шушенском районе Красноярского края в 2017 году. Основная деятельность компании - деятельность пассажирского воздушного транспорта. "Борус" принадлежит его гендиректору Евгению Присяжнюку, который также владеет другой красноярской транспортной компанией (автогрузоперевозки) ООО "Юниверс-Тревел".