Кабмин выделил средства на доплаты пенсионерам 19 регионов и выплаты по уходу за инвалидами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Подписано распоряжение правительства РФ о выделении более 10 млрд руб. на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Так, более 4,8 млрд руб. будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Субсидии получат 19 регионов: Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, говорится в сообщении.

Согласно ему, "с помощью выделенных средств выплатами будут обеспечены более 1,2 млн человек".

Уточняется, что региональные социальные доплаты к пенсии получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте для этой категории граждан.

"В федеральном бюджете на такие цели предусмотрено свыше 56,8 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением среднего размера этих выплат в результате индексации социальных пенсий и ростом прожиточного минимума для пенсионеров и увеличением количества получателей таких доплат в ряде регионов", - пояснили в правительстве.

Тем же распоряжением из резервного фонда правительства выделено свыше 5,2 млрд руб. на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средства будут направлены Социальному фонду России.

"Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. По указу президента с 2025 года право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами", - говорится в релизе.