В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен массированный удар, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу объектам газово-энергетической инфраструктуры.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.