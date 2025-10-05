Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Решение ОПЕК+ по квотам, Трамп об идее продлить действие ДСНВ и победа ЦСКА в дерби

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с. Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн б/с, что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

- Владимир Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США. Как будет складываться ситуация, "зависит не только от нас и не только от меня", отметил президент РФ.

- Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение Владимира Путина о продлении положений ДСНВ на год. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

- В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Российские военные нанесли удары по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. В Харьковской области была уничтожена РСЗО HIMARS.

- После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой. Согласно оперативной информации, параллельно с попыткой захвата 4 октября президентской резиденции в Тбилиси должны были произойти диверсионные акты.

- ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ. Красно-синие забили три гола уже в первом тайме. Еще один мяч армейцев был отменен после видеопросмотра.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });