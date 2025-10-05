Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Решение ОПЕК+ по квотам, Трамп об идее продлить действие ДСНВ и победа ЦСКА в дерби

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с. Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн б/с, что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

- Владимир Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США. Как будет складываться ситуация, "зависит не только от нас и не только от меня", отметил президент РФ.

- Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение Владимира Путина о продлении положений ДСНВ на год. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

- В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Российские военные нанесли удары по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. В Харьковской области была уничтожена РСЗО HIMARS.

- После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой. Согласно оперативной информации, параллельно с попыткой захвата 4 октября президентской резиденции в Тбилиси должны были произойти диверсионные акты.

- ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ. Красно-синие забили три гола уже в первом тайме. Еще один мяч армейцев был отменен после видеопросмотра.