Количество пострадавших от атак дронов ВСУ по Белгородской области возросло до пяти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ударов украинских дронов по региону в воскресенье.

"Уточнённая информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Раненому оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о четырех пострадавших в результате атак ВСУ по селам Мокрая Орловка, Красный Октябрь и Белгороду, в числе которых один ребенок.