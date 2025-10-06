Заботкин назвал признаки плавного выхода российской экономики из перегрева

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Низкий уровень безработицы и постепенное замедление инфляции говорят о плавном выходе российской экономики из перегрева, заявил в Совете Федерации зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Показатели безработицы в течение всего этого года остаются на рекордно низких уровнях. И на сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпов роста цен, снижении инфляции, позволяют утверждать, что реализуется как раз сценарий плавного выхода из того перегрева, в котором экономика оказалась в прошлом году", - сказал он.

Он отметил, что в качестве признака спада в экономике рассматривается снижение производства в отдельных отраслях.

"Но это, конечно же, не так. Экономический спад или рецессия - это ухудшение ситуации по широкому кругу показателей. Она затрагивает большую часть экономики, когда случается, и проявляется и в спаде выпуска, и в резком росте безработицы - выше средних многолетних значений, и в снижении реальных зарплат. Этого у нас совершенно не происходит", - подчеркнул зампред ЦБ.