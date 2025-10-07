Поиск

Бархатный сезон на юге России завершится к концу недели

В Крыму он завершен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На Черноморском побережье России к концу недели завершится бархатный сезон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце рабочей недели уже бархатный сезон закончится и на Черноморском побережье, а в Крыму он уже завершился", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура воды в Сочи и Туапсе опустилась уже до 21 градуса, а на курортах Крыма - до 18, в Ялте, Алуште, Феодосии - 19 градусов.

