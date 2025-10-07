В нижегородском Дзержинске сбили 30 БПЛА, из-за падения обломков есть повреждения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Атаку беспилотников в ночь на вторник отразили в районе промышленной зоны в городе Дзержинске Нижегородской области, обломки повредили здания и упали на территории предприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силами ПВО уничтожено 30 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, "обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей".

"Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано", - написал он.

Ответственные службы проводят всю необходимую работу по оценке и ликвидации последствий атаки, координацию осуществляет глава города Михаил Клинков.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода в ночь на вторник вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В понедельник губернатор Никитин сообщал, что в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА.

В результате падения обломков один человек получил травму. Также произошло несколько локальных возгораний в частном секторе, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС.

Ущерба промышленным объектам причинено не было.