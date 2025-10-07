РФ отреагирует в случае ограничения поездок ее дипломатов в странах ЕС

Об этом заявил Дмитрий Песков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В случае введения ограничений на поездки российских дипломатов со стороны ЕС от России последует реакция, МИД сформулирует свои предложения по ответным действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, она (реакция - ИФ) будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения. Они будут реализованы", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил: "К нашему сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен".

Ранее издание Financial Times сообщило, что правительства стран ЕС согласовали вопрос об ограничении поездок российских дипломатов внутри сообщества. В частности, предлагаемые правила обяжут работающих в столицах государств Евросоюза российских дипломатов информировать о планах своих поездок до пересечения границы принимающей стороны. Инициатива была выдвинута Чехией.