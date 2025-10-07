В ЕС договорились об ограничении поездок российских дипломатов по странам блока

Венгрия сняла вето на эту инициативу Чехии, сообщила газета Financial Times

Фото: Alicia Windzio/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительства стран ЕС согласовали вопрос об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока, сообщила Financial Times.

Издание отметило, что "финансируемых Москвой разведчиков обвиняют в эскалации провокаций против государств НАТО (...) в рамках того, что службы безопасности ЕС называют скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Киева".

В частности, предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

Инициатива об ограничении поездок была выдвинута Чехией. Это "является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем".

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка, "Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла свое вето", сообщает газета, ссылаясь на информированные источники.