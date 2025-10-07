Кремль ждет более четких заявлений США о возможности поставки "Томагавков" Киеву

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по вопросу о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Киеву ракет Tomahawk практически принято, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют".

Ранее Трамп заявил, что решение о поставках "Томагавков" Украине практически принято, при этом он добавил, что не желает эскалации напряженности в отношениях с РФ и попытается уточнить, каким образом и по каким целям будут применяться эти крылатые ракеты.

Представитель Кремля отметил: "Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат уже заявления - по крайней мере так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим".

"Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно изложена президентом Путиным в рамках дискуссионного клуба "Валдай": там все четко было сказано - это серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положения дел на фронтах для киевского режима", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что "речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, которые могут быть также в ядерном исполнении".

"Поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - сказал Песков.