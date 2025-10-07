Росавиация и Ространснадзор проверят 51 региональную авиакомпанию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Росавиация и Ространснадзор проверят 51 региональную авиакомпанию на предмет обеспечения безопасности полетов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в комитете по экономической политике Совета Федерации.

"В целях обеспечения безопасности полетов (...) Ространснадзором совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта при поддержке Минтранса подготовлен проект поручения правительства - уже вчера он был одобрен - о проведении совместных с Росавиацией внеплановых контрольных мероприятий по отношению к 51 региональной авиакомпании, в рамках которых будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов направлений деятельности эксплуатантов", - сказал Ядров.

Речь идет, в том числе, о поддержании летной годности воздушных судов, подготовке допуска авиационного персонала к выполнению возложенных обязанностей.

24 июля под Тындой разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". На борту находились 48 человек, никто не выжил. Позднее Росавиация аннулировала сертификат "Ангары", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов.