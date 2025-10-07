Поиск

Принят закон о сохранении за резидентами ОЭЗ Калининграда старых условий по налогу на прибыль

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые условия - 0% и 10% по налогу на прибыль - несмотря на общее повышение ставки до 25%.

Законопроект № 936458-8 в парламент в июне внесла группа сенаторов.

До повышения с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль в России составляла 20%.

Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области действовал льготный режим: 0% - в течение первых шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли по инвестпроекту (но не более трех лет подряд) и 50% от общей ставки в следующие шесть налоговых периодов - то есть 10%.

С повышением общей ставки до 25% "льготная" ставка для них во втором периоде стала бы равна 12,5%, что считается ухудшением условий.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что резидентам ОЭЗ в Калининграде гарантированы неизменные налоговые условия на весь срок реализации инвестиционного проекта. Если после начала проекта вступают в силу новые федеральные законы, которые увеличивают налоговую нагрузку, такие изменения к резидентам не применяются - при условии, что они соблюдают требования закона об ОЭЗ.

"Учитывая изложенное, подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 1 января 2025 года", - говорится в пояснительной записке.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Калининград Госдума ОЭЗ Калининградская область
