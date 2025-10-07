Поиск

Малому гостиничному бизнесу выделят до 2030 года более 85 млрд рублей господдержки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - До 2030 года почти 2,5 тысячи малых и средних предприятий в гостиничной сфере смогут привлечь более 85 млрд рублей господдержки для создания новых и развития действующих объектов размещения, сообщило Минэкономразвития .

"В большинстве регионов страны именно малый и средний бизнес является фактором роста гостиничной инфраструктуры. Для поддержи таких инициатив мы планируем, что с 2026 по 2030 год господдержку в рамках Национальной гарантийной системы смогут получить порядка 2,5 тыс. малых и средних предприятий. Это позволит им привлечь более 85 млрд рублей для создания новых и развития действующих гостиниц", - сообщил на стратегической сессии по развитию туризма глава ведомства Максим Решетников.

По словам министра, порядка 60 млрд рублей из этой суммы - средства по программе "ПСК-Комбо", которую Минэкономразвития реализует совместно с Банком России и Корпорацией МСП. Еще более 20 млрд рублей придется на зонтичные поручительства Корпорации МСП, которые позволят предпринимателям получить заемное финансирование при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения.

Как отметил Решетников, с начала 2025 года более 300 субъектов МСП в гостиничной сфере суммарно привлекли 5,5 млрд рублей в рамках НГС.

В пресс-релизе отмечается, что расширению возможностей господдержки гостиничного бизнеса будет способствовать цифровизация процессов и перевод сервисов и услуг в онлайн-формат.

"На Цифровой платформе "МСП.РФ" функционирует специальный сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма". С его помощью можно выбрать из подготовленных регионами проектов в сфере туризма или предложить к реализации свою идею. Сегодня для выбора доступно 260 предложений от субъектов РФ по созданию туристической инфраструктуры на автомаршрутах, а также 439 инвестплощадок для реализации турпроектов. На сопровождении уже находится 89 заявок в 39 регионах с суммарными заявленными инвестициями на 29,5 млрд рублей", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа разработана и запущена Корпорацией МСП и Минэкономразвития в 2022 году. На ней для предпринимателей в сфере туризма доступно 208 мер поддержки.

Минэкономразвития Максим Решетников ПСК-Комбо Александр Исаевич Корпорация МСП Банк России
