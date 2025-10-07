Житель Белгородской области ранен в результате удара дрона по машине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять муниципалитетов были атакованы дронами, ранен житель Грайворонского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram. Затем пострадавшего перевезут лечиться в Белгород. Машина пострадавшего загорелась после взрыва.

В селе Смородино, по информации Гладкова, после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждения зафиксированы в частном доме, в селе Мокрая Орловка при атаке дрона - в автомобиле.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона выбиты стекла и поврежден кузов припаркованного во дворе автомобиля. В доме посечены кровля и забор. В селе Первое Цепляево дрон сдетонировал на стоянке - один автомобиль уничтожен огнём, второй получил повреждения. От взрыва повреждена кровля частного дома.

В селе Червона Дибровка в результате удара FPV-дрона по парковке предприятия один автомобиль сгорел, второй получил повреждения.

В Белгородском районе в селе Чайки дрон атаковал частный дом, в доме пробита кровля, посечены фасад и навес. Повреждения получил и легковой автомобиль, находившийся во дворе. В селе Ясные Зори вследствие детонации дрона пробита крыша частного дома.

В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон нане по ферме, там сгорела крыша склада и две единицы техники. В хуторе Леоновка от детонации дрона на территории предприятия в одном из зданий пробита кровля.

В результате атаки дрона в хуторе Плотвянка Волоконовского района повреждены две хозяйственные постройки.

В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. На одной улице частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, сообщил Гладков.