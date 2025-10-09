В Белгородской области в результате удара дрона ранен водитель грузовика
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области беспилотник атаковал грузовик, пострадал водитель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Белянка - Сурково дрон ударил по грузовому автомобилю. Водителя с минно-взрывной травмой, непроникающим ранением головы, закрытым переломом плеча (...) бригада "скорой" доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил он.
Грузовик получил повреждения.