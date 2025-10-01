Доступ к интернету в Афганистане постепенно восстанавливается

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предоставление интернет-связи и других телекоммуникационных услуг в среду постепенно приходит в норму в Афганистане, сообщает ЭФЭ.

По данным агентства, к 17:00 местного времени (15:30 по Москве) среды подключение восстановлено на 56% территории страны.

ЭФЭ напоминает, что доступ в интернет на территории Афганистана был полностью невозможен почти 48 часов. Это, в частности, отразилось на работе аэропорта Кабула, банков и ряда предприятий.

Ранее в среду находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" опровергло обвинения в запрете на интернет.

"Новости о том, что мы якобы ввели запрет на интернет, являются не основанными на реальности слухами", - заявили талибы.

По словам представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, приостановка интернет-подключения связана с ремонтными работами по замене пришедших в негодность волоконно-оптических кабелей.

В то же время несколько недель назад движение "Талибан" начало ограничивать интернет, как было заявлено, в целях борьбы с "пороком" и аморальностью.