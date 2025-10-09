Новым ректором Балтийского университета назначен Максим Демин

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении ректором Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Максима Демина.

"Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" сроком на 5 лет", - говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле прошлого года следственные органы СКР по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей.

Доктор философских наук Федоров возглавил БФУ в сентябре 2019 года. До этого он являлся ректором Нижегородского государственного педагогического университета.

Минобрнауки РФ в июле 2024 г. назначило Демина временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Канта.

До этого Демин с 2020 г. занимал пост проректора по научной работе вуза.