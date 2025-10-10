Житель Севастополя арестован по подозрению в передаче Киеву данных о ПВО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Житель Севастополя задержан и арестован по подозрению в передаче украинской разведке данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

"Действуя по заданию куратора, подозреваемый собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и городе Севастополе средств ПВО", - сказали в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Ленинский районный суд Севастополя отправил мужчину под стражу на два месяца.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - отметили в спецслужбе.