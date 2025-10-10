Поиск

"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 г. на 0,6 млн т

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 87,8 млн тонн против прежней оценки в 87,2 млн тонн.

"Пересмотр прогноза обусловлен рекордной урожайностью в Сибири. Ранний снегопад вряд ли существенно повлияет на урожай, поскольку уборка может продолжаться даже при нескольких сантиметрах снежного покрова", - говорится в сообщении компании.

ЭкономикаДмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких ценДмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких ценЧитать подробнее

Прогноз урожая ячменя остался без изменений - на уровне 19 млн тонн, кукурузы - снижен с 13,4 млн до 12,9 млн тонн.

"Прогноз по кукурузе был сокращен из-за снижения урожайности в центральном регионе, которая упала с почти рекордных показателей около 10 т/га в начале уборки до примерно 8 т/га. Это снижение было частично компенсировано более высокими результатами на юге и рекордной урожайностью в Поволжье", - отмечают эксперты.

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур теперь прогнозируется на уровне 134,5 млн тонн против прежних 134,9 млн тонн.

Как считает руководитель "СовЭкона" Андрей Сизов, мнение которого приведено в сообщении, рекордная урожайность в Сибири помогает компенсировать потери на юге. "Однако влияние на экспорт в краткосрочной перспективе будет ограниченным, поскольку регион удален от портов", - заявил он.

РФ СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Кремль заявил, что первый российско-арабский саммит может пройти в ноябре

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });