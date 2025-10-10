"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 г. на 0,6 млн т

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 87,8 млн тонн против прежней оценки в 87,2 млн тонн.

"Пересмотр прогноза обусловлен рекордной урожайностью в Сибири. Ранний снегопад вряд ли существенно повлияет на урожай, поскольку уборка может продолжаться даже при нескольких сантиметрах снежного покрова", - говорится в сообщении компании.

Прогноз урожая ячменя остался без изменений - на уровне 19 млн тонн, кукурузы - снижен с 13,4 млн до 12,9 млн тонн.

"Прогноз по кукурузе был сокращен из-за снижения урожайности в центральном регионе, которая упала с почти рекордных показателей около 10 т/га в начале уборки до примерно 8 т/га. Это снижение было частично компенсировано более высокими результатами на юге и рекордной урожайностью в Поволжье", - отмечают эксперты.

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур теперь прогнозируется на уровне 134,5 млн тонн против прежних 134,9 млн тонн.

Как считает руководитель "СовЭкона" Андрей Сизов, мнение которого приведено в сообщении, рекордная урожайность в Сибири помогает компенсировать потери на юге. "Однако влияние на экспорт в краткосрочной перспективе будет ограниченным, поскольку регион удален от портов", - заявил он.