Пять беспилотников сбиты над Белгородской и Курской областями

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 9:40 до 12:00 сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье российские военные перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над тремя российскими регионами.

По 15 БПЛА были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два - над территорией Смоленской области.

Минобороны РФ
