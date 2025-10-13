Поиск

В ФСБ заявили о причастности ИГИЛ к убийству начальника войск РХБЗ Кириллова

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили, что теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов, был организован при участии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

"По данным ФСБ России функционер международной террористической организации Исламское государство" Саидакбар Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями", - заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

Гуломов завербовал задержанного в Москве гражданина Центральной Азии, который должен был выступить исполнителем в теракте против высокопоставленного офицера российского Минобороны, выяснила ФСБ.

По данным ЦОС, Гуломов объявлен в международный розыск компетентными органами России и Узбекистана.

"По заданию украинских "кураторов" Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Обеспечил его необходимыми денежными средствами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления", - сказали в ФСБ.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года при взрыве у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

О завершении расследования этого убийства СКР сообщил 8 октября 2025 года. По делу проходят Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК). По версии следствия, "преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины".

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова
ИГИЛ Игорь Кириллов Узбекистан ФСБ Украина Саидакбар Гуломов
