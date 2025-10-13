Суд в Екатеринбурге оставил под арестом бизнесмена Боброва

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции защиты бизнесмена Алексея Боброва на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о его аресте, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Постановление Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга (...) изменить. Уточнить, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок один месяц 25 суток, то есть по 15 ноября 2025 года. В остальной части оставить постановление без изменения, апелляционные жалобы адвоката без удовлетворения", - сказала судья.

24 сентября Верх-Исетский суд арестовал на месяц и 25 дней Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных по делу о хищении бюджетных средств. По этому делу также были задержаны исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Позже суд отпустил Носкова, а Боликова арестовал.

Также ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являлись Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требовала изъять порядка 40 компаний.

10 октября суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.