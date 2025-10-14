Поиск

Аренда домов подешевела в большинстве регионов России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Стоимость аренды домов снизилась в большинстве российских регионов за год, подсчитали в "Мире квартир".

"За год с октября 2024 года в 17 регионах из 82 стоимость аренды частных домов поднялась, в 65 снизилась. Сработал эффект коррекции цен. В прошлом году аренда сильно дорожала на фоне отмены льготной ипотечной программы. Тогда был высокий спрос на найм любой недвижимости, и дома подорожали на 26%. Однако в этом году уже пошло заметное охлаждение. Спрос на аренду сосредоточился в сегменте квартир", - сказали эксперты портала.

На "Госуслугах" появилась возможность заключить договор аренды

По их данным, предложение же, наоборот, сильно увеличилось.

Так, предложение в сегменте домов выросло по сравнению с прошлым годом на 72%. В среднем по России стоимость аренды частного дома упала на 18%, составив в среднем 47 093 руб. в месяц за объект.

Наибольшее падение цен произошло в Карелии (-51,4%), Хакасии (-48,5%), Ивановской области (-48,4%), Приморском крае (-47,6%) и Кемеровской области (-46,6%). Частные дома на территориях, относящихся к Москве, стали сдаваться на 11,5% дешевле, и теперь их аренда обходится в среднем в 106 892 руб. в месяц. В Подмосковье - напротив, на 4,5% дороже (105 200 руб./мес.). В Санкт-Петербурге ставки упали на 17%, до 80 714 руб./мес., в Ленинградской области - выросли на 7,8%, до 82 108 руб./мес.

