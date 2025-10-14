Поиск

Мурманская область оказалась среди лидеров по росту бронирований в отелях на зиму

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мурманская область стала одним из лидеров среди регионов по росту бронирований отелей на зимний сезон, показатель в годовом измерении вырос на 25%, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По статистике бронирований платформы для отелей TravelLine, спрос на отдых в Мурманской области в ближайшие месяцы заметно опережает средние показатели по стране - рост составляет 25%, по сравнению с тем же периодом год назад, против средних 9%. Это один из самых высоких приростов бронирований среди всех регионов. Около 90% организованного турпотока составляют китайские туристы", - говорится в сообщении.

Как объяснил через пресс-службу РСТ гендиректор компании "Визит Мурманск" Олег Теребенин, зимний сезон в Мурманской области начинается в сентябре, когда уже можно наблюдать северное сияние, и продолжается до середины апреля.

"В целом ощущение, что этот зимний сезон будет лучше, чем прошлый. Сейчас уже не осталось мест в отелях до конца марта. При этом, не только у нас, но думаю, у большинства туроператоров, до 90% всего потока - это китайские туристы", - заявил он.

По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, увидеть северное сияние можно и с конца августа по апрель, но именно в зимние месяцы вероятность этого явления "в хорошем качестве" сильно возрастает, соответственно, растет, и спрос.

"Популярность туров с наблюдением за северным сиянием в прошлом зимнем сезоне у нас выросла на 10% по сравнению с предыдущим. Цены на зимние экскурсионные туры, включающие фотоохоту за северным сиянием, посещение природного парка "Териберка" и экскурсию в Кировск, стартуют от 107,6 тысячи рублей на двоих на три дня", - сказала Булах.

По статистике TravelLine за последние две недели, подавляющую часть бронирований совершают туристы из Москвы и Московской области, на них приходится почти 80% всего объема, на втором месте - Петербург с областью (9%), жители самой Мурманской области (3,7%), далее идут Карелия, Ставропольский край, Свердловская область, Краснодарский край с долями до 1% на каждого. Средняя стоимость ночи в средствах размещения Мурманской области выросла незначительно (+4%) до 4,7 тысячи рублей, при этом на декабрь идет снижение цены на 2% до 9,6 тысячи рублей.

В 2025 году с января по август в Мурманскую область приехали 464 тысячи туристов, это на 10% больше, чем за тот же период год назад.

