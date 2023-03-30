Всех туристов, застрявших на закрытой дороге в Териберку, эвакуировали

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Всех туристов, которые оказались заблокированы на дороге Кола - Серебрянские ГЭС, ведущей в село Териберка и закрытой для движения в среду из-за непогоды, эвакуировали, сообщил оперштаб Мурманской области.

"Как сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области, большинство путешественников отправились в Мурманск, в том числе на микроавтобусах. Часть автомобилей в организованной колонне вслед за снегоуборочной техникой едут в Териберку", - говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас проезд по дороге Кола - Серебрянские ГЭС остаётся закрытым. На трассе продолжает работать спецтехника.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга в снежном плену по дороге в Териберку оказались 40 автомобилей с туристами.

К застрявшим автомобилям спасатели организовали подвоз топлива, воды и пищи. Дорожная техника вела работы по расчистке дороги.

Как сообщалось, в среду в 15:00 по московскому времени из-за плохих метеоусловий был закрыт проезд по дороге Кола - Серебрянские ГЭС, которая ведет к Териберке. Позднее был закрыт проезд по трассе Заполярный - Сальмиярви на северо-западе Мурманской области. В 06:00 по Москве движение по данной дороге было восстановлено.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Терибеку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции - поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования - федеральный бюджет.