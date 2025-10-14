Поиск

Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию, но телефонный разговор двух лидеров может быть оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В миреТрамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированиюЧитать подробнее

На вопрос журналистов, не было ли новых контактов с Турцией по украинской теме и не обсуждается ли новая встреча лидеров двух стран на турецкой площадке, представитель Кремля ответил: "Нет, пока не было. Но вы знаете, что Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора".

"Пока не было таких намеков", - добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении украинского конфликта.

Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган РФ Турция Украина
