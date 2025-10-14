Поиск

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Эрдоган может. Его уважает Россия. Не могу сказать об Украине. Но его уважает Путин, и он (Эрдоган - ИФ) мой друг", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер также сообщил, что планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу.

