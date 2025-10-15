Решетников сообщил об упрощении визового режима для иностранных туристов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия для привлечения иностранных туристов упрощает визовый режим и расширяет географию авиасообщения, сообщил в комитете Госдумы по бюджеты глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Работаем по нескольким направлениям для развития въездного туризма, который у нас обеспечивает рост экспорта услуг. Здесь у нас и мероприятия, связанные с упрощением визового режима, которые мы совместно с МИДом реализуем. Расширение авиасообщения - то, что мы с Минтрансом делаем", - сказал он.

Уже запущены прямые рейсы в Бахрейн, Катар, Оман, Вьетнам, Индонезию.

Решетников добавил, что Минэкономразвития помогает регионам формировать привлекательные для зарубежных гостей и турфирм туристические продукты.

"Не сказать, что мы здесь все вопросы решили. К сожалению, не все регионы пока имеют внятные стратегии продвижения. Но будем всей этой работой заниматься и будем продвигать их на рынки дружественных стран под единым российским брендом", - добавил он.

В первом полугодии Россию с целью туризма посетили 629 тысяч иностранных граждан.