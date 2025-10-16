Электроснабжение восстановлено в иркутском Усолье-Сибирском

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Прерванное из-за аварии электроснабжение восстановлено в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в четверг.

"В Усолье-Сибирском возобновлена подача электричества всем потребителям, которые попали в зону отключения из-за произошедшей накануне аварии на тяговой подстанции ОАО "РЖД". 719 домов подключены по постоянной схеме, 166 домов - по временной схеме, еще 265 домов - от трех дизельных генераторов", - написал Кобзев.

Он напомнил, что изначально без электроснабжения оказались 1150 частных домов, в которых проживают 2650 человек, Усольский кадетский корпус, теплонасосная станция и два объекта водоснабжения.

По словам главы региона, линейный персонал "Облкоммунэнерго" был направлен для помощи в ликвидации аварии на подстанции РЖД. Для восстановления электроснабжения были введены резервные схемы для переключения части домов от другой подстанции. "Облкоммунэнерго" и ИЭСК предоставили дизельные генераторы, что позволило утром 15 октября обеспечить энергоснабжение насосной станции и еще части домов. Электроснабжение кадетского корпуса обеспечили за счет имеющегося у организации дизельного генератора.

"Восстановление поврежденных линий продолжается, две из четырех уже работают в штатном режиме, одна - по резервной схеме. Продолжаются также ремонтные работы на подстанции, их проводит бригада ОАО "РЖД", - сказал Кобзев.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

Ранее сообщалось, что отключение электроснабжения в части Усолья-Сибирского произошло в результате короткого замыкания на подстанции.