Поиск

Электроснабжение восстановлено в иркутском Усолье-Сибирском

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Прерванное из-за аварии электроснабжение восстановлено в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в четверг.

"В Усолье-Сибирском возобновлена подача электричества всем потребителям, которые попали в зону отключения из-за произошедшей накануне аварии на тяговой подстанции ОАО "РЖД". 719 домов подключены по постоянной схеме, 166 домов - по временной схеме, еще 265 домов - от трех дизельных генераторов", - написал Кобзев.

Он напомнил, что изначально без электроснабжения оказались 1150 частных домов, в которых проживают 2650 человек, Усольский кадетский корпус, теплонасосная станция и два объекта водоснабжения.

По словам главы региона, линейный персонал "Облкоммунэнерго" был направлен для помощи в ликвидации аварии на подстанции РЖД. Для восстановления электроснабжения были введены резервные схемы для переключения части домов от другой подстанции. "Облкоммунэнерго" и ИЭСК предоставили дизельные генераторы, что позволило утром 15 октября обеспечить энергоснабжение насосной станции и еще части домов. Электроснабжение кадетского корпуса обеспечили за счет имеющегося у организации дизельного генератора.

"Восстановление поврежденных линий продолжается, две из четырех уже работают в штатном режиме, одна - по резервной схеме. Продолжаются также ремонтные работы на подстанции, их проводит бригада ОАО "РЖД", - сказал Кобзев.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

Ранее сообщалось, что отключение электроснабжения в части Усолья-Сибирского произошло в результате короткого замыкания на подстанции.

Усолье-Сибирское Иркутская область РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Дума попросила Мишустина ограничить использование пальмового масла в продуктах

Дума попросила Мишустина ограничить использование пальмового масла в продуктах

Продажи организованных туров в КНР из РФ выросли на 30-140% после отмены виз

Песков сообщил, что тема военных баз РФ в Сирии была в повестке встречи Путина и аш-Шараа

Песков сообщил, что тема военных баз РФ в Сирии была в повестке встречи Путина и аш-Шараа

Прокуроры пресекли попытку вывода 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

Прокуроры пресекли попытку вывода 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

В Волгоградской области потушили пожар на подстанции после падения обломков БПЛА

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7374 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });