В Иркутской области опровергли сообщения о снижении выплаты контрактникам на СВО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области опровергли поступающую в СМИ информацию о якобы сокращении размера единовременной выплаты контрактникам на СВО.

"В средства массовой информации от неизвестных лиц поступает недостоверная информация от имени правительства Иркутской области. Изображение страницы официального портала Иркутской области не является достоверным! Доверяйте только официальным каналам информации", - сообщает телеграм-канал регионального правительства.

В частности, на фейковой странице портала области говорится, что размер этой выплаты якобы снижен с 1 млн до 400 тысяч рублей в целях стабилизации регионального бюджета в условиях возросшей нагрузки