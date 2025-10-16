Поиск

В Иркутской области опровергли сообщения о снижении выплаты контрактникам на СВО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области опровергли поступающую в СМИ информацию о якобы сокращении размера единовременной выплаты контрактникам на СВО.

"В средства массовой информации от неизвестных лиц поступает недостоверная информация от имени правительства Иркутской области. Изображение страницы официального портала Иркутской области не является достоверным! Доверяйте только официальным каналам информации", - сообщает телеграм-канал регионального правительства.

В частности, на фейковой странице портала области говорится, что размер этой выплаты якобы снижен с 1 млн до 400 тысяч рублей в целях стабилизации регионального бюджета в условиях возросшей нагрузки

Иркутская область СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7375 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });