Поиск

Нефтяные компании передумали строить НПЗ в Ненецком автономном округе

Это признано экономически нецелесообразным

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании не планируют создание на территории Ненецкого автономного округа (НАО) перерабатывающих мощностей, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт в эфире радио РБК.

"Экономически это нецелесообразно (строительство в регионе нефтеперерабатывающих мощностей - ИФ), поскольку объемы не такие большие потребления в округе, а во-вторых, понятно, что любое такое производство имеет и побочные продукты, которые тоже надо соответственно утилизировать - например, вывозить мазут, а дороги, по которой это можно было бы делать - нет. (...) Все компании, которые у нас представлены, от этой идеи отказались", - сказала Гехт.

В июне 2024 года на полях ПМЭФ НАО и "Зарубежнефть" подписали соглашение, по условиям которого компания планировала проработать вопрос создания в округе кластера по переработке нефтепродуктов. Также "Зарубежнефть" рассматривала вопрос создания сети автозаправочных станций.

На сегодняшний день в НАО нет нефтеперерабатывающих мощностей.

"Зарубежнефть" ведет добычу нефти в НАО в рамках Харьягинского СРП - проекта, в котором контролирует 90%: 70% напрямую, еще 20% - через "Зарубежнефть - Добыча Харьяга", которая является оператором проекта. Кроме того, в регионе работает ее совместное с Petrovietnam предприятие - "Русвьетпетро", которое ведет доразведку и разработку 14 месторождений Центрально-Хорейверского поднятия.

Зарубежнефть НАО НПЗ Petrovietnam Ирина Гехт Русвьетпетро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7375 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });