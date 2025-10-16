Нефтяные компании передумали строить НПЗ в Ненецком автономном округе

Это признано экономически нецелесообразным

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании не планируют создание на территории Ненецкого автономного округа (НАО) перерабатывающих мощностей, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт в эфире радио РБК.

"Экономически это нецелесообразно (строительство в регионе нефтеперерабатывающих мощностей - ИФ), поскольку объемы не такие большие потребления в округе, а во-вторых, понятно, что любое такое производство имеет и побочные продукты, которые тоже надо соответственно утилизировать - например, вывозить мазут, а дороги, по которой это можно было бы делать - нет. (...) Все компании, которые у нас представлены, от этой идеи отказались", - сказала Гехт.

В июне 2024 года на полях ПМЭФ НАО и "Зарубежнефть" подписали соглашение, по условиям которого компания планировала проработать вопрос создания в округе кластера по переработке нефтепродуктов. Также "Зарубежнефть" рассматривала вопрос создания сети автозаправочных станций.

На сегодняшний день в НАО нет нефтеперерабатывающих мощностей.

"Зарубежнефть" ведет добычу нефти в НАО в рамках Харьягинского СРП - проекта, в котором контролирует 90%: 70% напрямую, еще 20% - через "Зарубежнефть - Добыча Харьяга", которая является оператором проекта. Кроме того, в регионе работает ее совместное с Petrovietnam предприятие - "Русвьетпетро", которое ведет доразведку и разработку 14 месторождений Центрально-Хорейверского поднятия.