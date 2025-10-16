Поиск

Глава Минцифры не исключил введения для Apple "жесткой ответственности"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минцифры поддерживает требование Федеральной антимонопольной службы к Apple об обеспечении возможности использования на смартфонах российских поисковиков по умолчанию, в случае неисполнения требования в отношении компании нужно вводить жесткую ответственность, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требований по окну выбора (поисковика - ИФ). Считаем, что в случае, если Apple не исполнит (требование - ИФ), то необходимо уже вводить какую-то жесткую ответственность для Apple", - сказалон и добавил, что ранее Google исполнил аналогичное требование.

ФАС направила Apple письмо, в котором заявила о необходимости обеспечить на устройствах под управлением iOS возможность использования российских поисковиков без дополнительных настроек (по умолчанию). О результатах рассмотрения письма и предпринятых мерах Apple должна сообщить в ФАС не позднее 31 октября 2025 года.

Как установила ФАС, Apple Inc. не обеспечила потребителям на территории России возможность использования на устройствах iOS российских поисковиков без дополнительных настроек. При этом такая возможность предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является Россия или другие страны ЕАЭС. По мнению ФАС, это ставит российские поисковики в неравные конкурентные условия по сравнению с зарубежными.

Apple Google iOS Максут Шадаев Минцифры ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что благодаря разговору с Путиным добился большого прогресса по Украине

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7376 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });