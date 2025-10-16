Глава Минцифры не исключил введения для Apple "жесткой ответственности"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минцифры поддерживает требование Федеральной антимонопольной службы к Apple об обеспечении возможности использования на смартфонах российских поисковиков по умолчанию, в случае неисполнения требования в отношении компании нужно вводить жесткую ответственность, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требований по окну выбора (поисковика - ИФ). Считаем, что в случае, если Apple не исполнит (требование - ИФ), то необходимо уже вводить какую-то жесткую ответственность для Apple", - сказалон и добавил, что ранее Google исполнил аналогичное требование.

ФАС направила Apple письмо, в котором заявила о необходимости обеспечить на устройствах под управлением iOS возможность использования российских поисковиков без дополнительных настроек (по умолчанию). О результатах рассмотрения письма и предпринятых мерах Apple должна сообщить в ФАС не позднее 31 октября 2025 года.

Как установила ФАС, Apple Inc. не обеспечила потребителям на территории России возможность использования на устройствах iOS российских поисковиков без дополнительных настроек. При этом такая возможность предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является Россия или другие страны ЕАЭС. По мнению ФАС, это ставит российские поисковики в неравные конкурентные условия по сравнению с зарубежными.